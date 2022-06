Résultat des législatives à Laneuveville-devant-Nancy - Election 2022 (54410) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 29,01% des votes au premier tour à Laneuveville-devant-Nancy. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,42% et 21,29% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Laneuveville-devant-Nancy grâce à 55,91% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 44,09% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Laneuveville-devant-Nancy (54) seront incités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.