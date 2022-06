Résultat de la législative à Langeais : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Langeais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Langeais. En direct 18:06 - La coalition Mélenchon était arrivée troisième à Langeais il y a 7 jours Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Langeais, sa tête d'affiche avait enregistré 23,17% des suffrages le 12 juin dernier. Ce score est néanmoins à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 20,19%, 4,38%, 2,13% et 2,01% le 10 avril. Autrement dit une réserve de voix de 28,71% du côté des électeurs de gauche. 15:30 - À Langeais, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 28,28% des suffrages à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Rassemblement National ramasse 26,0% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 23,17% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Langeais ? L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,27% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 76,34% au premier tour, ce qui représentait 2552 personnes. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 49,49% des inscrits sur les listes électorales de Langeais avaient pris part au vote. 10:30 - Les électeurs de Langeais ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer Deux candidats sont en lice dans la seule circonscription de Langeais ce 19 juin 2022, pour le deuxième tour de l'élection législative 2022. Les 3343 habitants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour gagner les 4 bureaux de vote (de Espace Jean Hugues Anglade à Mairie Deleguee Les Essards) et se prononcer pour ce 2e round.

Résultats des législatives 2022 à Langeais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Langeais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ambre Louisin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Langeais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Langeais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Langeais Sabine Thillaye (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 28,28% Ambre Louisin (Ballotage) Rassemblement National 21,08% 26,00% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 23,17% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 7,64% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 6,28% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 3,64% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 1,97% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 1,48% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,54% Participation au scrutin Circonscription Langeais Taux de participation 50,45% 49,49% Taux d'abstention 49,55% 50,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 1,26% Nombre de votants 43 947 1 663

Le résultat de la législative 2022 à Langeais a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Langeais, les citoyens votant dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire ont jeté leur dévolu sur la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 49% (soit 1 663 votants). Sabine Thillaye a collecté 28% des voix. Elle ressort devant Ambre Louisin (Rassemblement National) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent 26% et 23% des suffrages. Les électeurs des 54 autres communes de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire voteront-ils comme ceux de Langeais ?

Législatives 2022 à Langeais : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Langeais (37) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28% des suffrages au premier tour à Langeais. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 20% des votes. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour avec 55% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45% des voix. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?