Résultat de la législative à Lapalud : en direct

12/06/22 11:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lapalud sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Lapalud pour ces législatives Les résultats des élections législatives 2022 à Lapalud devraient être connus pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra très vite qui des 10 candidats est qualifié pour le 2me tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lapalud comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Tête de liste Liste Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Marie Wailly Divers Marc Governatori Ecologistes Roger Rossin Les Républicains Anne-Marie Hautant Régionaliste Betty Carvou Ecologistes Nicolas Petillot Divers extrême gauche Alexandre Rigord Ecologistes Marie-France Lorho Rassemblement National Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Lapalud : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 42,1% des suffrages au premier tour à Lapalud. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,7% et 15,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Lapalud grâce à 64,2% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 35,8% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Lapalud ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.