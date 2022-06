Résultat des législatives à Léguevin - Election 2022 (31490) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Léguevin

Le résultat des élections législatives 2022 à Léguevin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Léguevin. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix parmi les électeurs de Léguevin inscrits dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne. Dans l'agglomération, Monique Iborra a effectivement obtenu 29% des votes. Elle est suivie par Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Aiello (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 28% et 18% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 6ème circonscription de la Haute-Garonne s'établit à 48%. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne : 37 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Léguevin Monique Iborra Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 29,38% Fabien Jouve Nouvelle union populaire écologique et sociale - 27,90% Lydia Aiello Rassemblement National - 18,16% Sandra Laporte Ecologistes - 5,21% Christophe Alves Les Républicains - 4,22% Christelle Helman Divers gauche - 3,82% Dominique Piussan Reconquête ! - 3,37% Sylvie Bonnemaison Divers droite - 2,44% Servane Pater Ecologistes - 1,50% Delphine Lanoix Droite souverainiste - 1,42% Michele Puel Divers extrême gauche - 0,93% Thierry Taranto Divers droite - 0,85% Tristan Martin Divers gauche - 0,42% Marc Quinton Divers - 0,37% Participation au scrutin Circonscription Léguevin Taux de participation - 52,06% Taux d'abstention - 47,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,61% Nombre de votants - 3 603

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Léguevin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Léguevin ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,83% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Léguevin le 10 avril dernier. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,22% et 2,55% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 30,6% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Léguevin. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Léguevin ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines se répercuteront sans doute à Léguevin. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or le président avait obtenu 28,31% des voix à Léguevin, à l'issue de la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait cumulé 20,62% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,83% (contre 21,95%). 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Léguevin ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Léguevin ? La peur d'une reprise du covid ainsi que ses répercussions en matière économique et sanitaire pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Léguevin (31490) du vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 866 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,09% étaient restées chez elles, contre une abstention de 15,67% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des législatives à Léguevin ? Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? A l'occasion des législatives de 2017, sur les 6 506 personnes en âge de voter à Léguevin, 53,98% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,16% au round numéro deux. 09:30 - Les votants de Léguevin ont jusqu'à 18 heures pour voter 14 candidats se présentent dans la seule circonscription de Léguevin ce 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 6866 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 8 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re étape.

Législatives 2022 à Léguevin : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28% des votes au premier tour à Léguevin, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 22% et 21% des votes. Le choix des administrés de Léguevin était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des votes), abandonnant ainsi 39% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les 9 578 citoyens de Léguevin seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.