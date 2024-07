Résultat des législatives 2024 à la Salvetat-Saint-Gilles : les premiers chiffres du 2e tour

À la Salvetat-Saint-Gilles, l'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. 28,77% des électeurs de la Salvetat-Saint-Gilles ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,72% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 22,68% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,52% au premier tour et 50,17% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à la Salvetat-Saint-Gilles aujourd'hui ?

17:29 - La Salvetat-Saint-Gilles : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population de la Salvetat-Saint-Gilles peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 8,97% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 51,79% de population active et une densité de population de 1392 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 269 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,86%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,83%), témoigne d'une population instruite à la Salvetat-Saint-Gilles, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.