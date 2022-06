19:53 - Que vont choisir les supporters de gauche à Lespinasse ?

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Lespinasse comme dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 19,42% des suffrages en avril dernier sur place. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,24% et 2,59% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 25,25% à Lespinasse pour ces légilsatives.