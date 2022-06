Résultat de la législative à Ligny-en-Barrois : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat aux législatives de Ligny-en-Barrois pour le bloc de gauche ? Les électeurs de Ligny-en-Barrois avaient accordé 17,06% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de l'élection présidentielle 2022. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,28% et 1,47% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,75% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu).

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Ligny-en-Barrois ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Ligny-en-Barrois au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Ligny-en-Barrois, Marine Le Pen achevait la course en première position au 1er tour de la présidentielle avec 31,18% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,84%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 17,06% et Éric Zemmour avec 7,12%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Ligny-en-Barrois L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Ligny-en-Barrois. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 32,35% au niveau de la ville, contre une abstention de 32,76% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient potentiellement détourner l'attention des électeurs de Ligny-en-Barrois (55500) du vote.

11:30 - À Ligny-en-Barrois, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément clé Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 4 178 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les législatives de 2017, 59,28% des électeurs de Ligny-en-Barrois avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,03% pour le second tour.