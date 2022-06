Résultat de la législative à Lisieux : en direct

17:08 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Lisieux ?

Les tendances nationales des derniers jours s'appliqueront sans doute à Lisieux. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité a baissé très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection à Lisieux avec 29,68% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,63%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,42% et Éric Zemmour à 6,14%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.