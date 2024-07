Résultat des législatives 2024 à Falaise : les premiers chiffres du 2e tour

À Falaise, le taux d'abstention est indéniablement un critère important de ces législatives 2024. Dans l'agglomération, 60,03% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 67,67% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 68,05% au second tour, ce qui représentait 3 991 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,92% au premier tour. Au second tour, 42,58% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Falaise ?

17:29 - Falaise : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Falaise fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 782 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 592 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 105 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (33,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 146 résidents étrangers, Falaise est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 800 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,07%, annonçant une situation économique fragile. Pour finir, Falaise incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.