20:11 - Pour la gauche, les 19,41% de Jean-Luc Mélenchon à Locmaria-Grand-Champ augurent un score élevé Les habitants de Locmaria-Grand-Champ avaient offert 19,41% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la dernière présidentielle 2022. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,71% et 2,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 26,28% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Locmaria-Grand-Champ ? Le président avait obtenu 29,31% des voix à Locmaria-Grand-Champ, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN était grimpée à 27,94% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,41% (contre 22%). Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la ville. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Locmaria-Grand-Champ Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Locmaria-Grand-Champ, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des ménages sont notamment en mesure d'inciter les électeurs de Locmaria-Grand-Champ (56390) à rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,13% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,27% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives 2022 à Locmaria-Grand-Champ ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 50,04% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Locmaria-Grand-Champ. Le taux de participation était de 39,2% pour le deuxième tour.