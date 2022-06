Résultat de la législative à Locminé : en direct

12/06/22 11:25

Les électeurs de Locminé (56500) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 34,3% des voix au premier tour à Locminé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,3% et 14,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Locminé grâce à 60,6% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 39,4% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée au regard des voix qu'il a recueillies dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?