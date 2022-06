Résultat de la législative à Locqueltas : 2e tour en direct

En direct

18:43 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Locqueltas Dans les 2 bureaux de vote de Locqueltas, les voix qui avaient choisi la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour de la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le 2e round du scrutin. Le candidat Nupes avait cumulé 22,42% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,89%, 4,16%, 1,91% et 1,5% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc viser un total théorique de 23,46% à Locqueltas pour ce premier tour.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Locqueltas ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 32,6% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec respectivement 22,42% et 20,75% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

13:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Locqueltas Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est très élevé durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 52,73% des électeurs à Locqueltas avaient pris part au scrutin. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1479 personnes en âge de voter dans la ville, 15,9% étaient restées chez elles, contre une abstention de 16,7% au premier tour.