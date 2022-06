En direct

20:06 - Du côté de la Nupes, les 15,89% de Mélenchon à Locqueltas font saliver Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Locqueltas, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait atteint 15,89% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,16% et 1,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 21,96% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Locqueltas ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Locqueltas, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 35,02% des voix, devant Marine Le Pen à 26,04%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 15,89% et Éric Zemmour à 5,07%. Par contre en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront peut-être ce tableau à Locqueltas. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Locqueltas ? À Locqueltas, le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid serait de nature à pousser les électeurs de Locqueltas (56390) à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 15,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 16,7% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Locqueltas ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des dernières élections. En 2017, durant les législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 56,31% au premier tour des électeurs de Locqueltas. La participation était de 44,97% pour le dernier round.