Résultat de la législative à Longpont-sur-Orge : en direct

En direct

19:20 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Longpont-sur-Orge ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,87% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Longpont-sur-Orge le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,75% et 1,28% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 24,9% à Longpont-sur-Orge pour ces légilsatives.

16:30 - À Longpont-sur-Orge, des sondages tout aussi valables qu'en France ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Longpont-sur-Orge. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Lors du dernier scrutin, à Longpont-sur-Orge, Emmanuel Macron achevait la course en première position au 1er tour de la présidentielle avec 30,92% des voix, devant Marine Le Pen à 23,81%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 17,87% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,51%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Longpont-sur-Orge Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Longpont-sur-Orge ? La hausse des prix des carburants qui grève le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Longpont-sur-Orge. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, 26,76% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,53% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Longpont-sur-Orge ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 48,17% des inscrits sur les listes électorales de Longpont-sur-Orge avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 40,46% au deuxième tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.