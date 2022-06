Résultat de la législative à Longuenesse : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Longuenesse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Longuenesse ? Avec 34,14% des votes, au premier tour à Longuenesse, Marine Le Pen avait atteint la première position au dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 30,74%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,12% et Éric Zemmour à 4,86%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront peut-être la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Longuenesse ? À Longuenesse, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2022. La guerre en Ukraine et son impact sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient modifier les décisions que prendront les habitants de Longuenesse (62219). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,17% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 25,46% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser aux législatives 2022 à Longuenesse ? L'analyse des précédentes consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 7 067 personnes en âge de voter à Longuenesse, 53,23% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,28% pour le deuxième tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Longuenesse ? Pour ces élections législatives de 2022 à Longuenesse, les 8 bureaux de vote (de Ecole du Centre à Hôtel de Ville) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 6932 votants à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Longuenesse

Les élections législatives 2022 auront lieu à Longuenesse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Auguste Evrard Rassemblement National Philippe Caron Union des Démocrates et des Indépendants Simon Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale Laura Vandomme Ecologistes Aude Mayaud Reconquête ! Benoît Potterie Ensemble ! (Majorité présidentielle) Frédéric Bayard Droite souverainiste Marie-Denise Sachot Divers droite Bertrand Petit Divers gauche Etienne Zannis Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Longuenesse : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Longuenesse (62) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34% des suffrages au premier tour à Longuenesse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 31% et 16% des votes. Le choix des électeurs de Longuenesse était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (51% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 49% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?