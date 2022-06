Résultat de la législative à Longvic : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Longvic sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - À Longvic, des sondages aussi valables qu'en France ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des derniers jours se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Longvic ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors du dernier scrutin présidentiel, à Longvic, Jean-Luc Mélenchon obtenait la meilleure place avec 27,13% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,59%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 21,21% et Éric Zemmour à 6,74%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Longvic À Longvic, l'un des facteurs déterminants de ces législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence sont de nature à priver les isoloirs de leurs électeurs à Longvic (21600). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 27,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,3% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Longvic à l'occasion des législatives ? L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, 44,1% des inscrits sur les listes électorales de Longvic avaient participé au vote au premier tour, contre une participation de 40,32% pour le tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts un peu plus tardivement à Longvic Les caractéristiques de ces législatives à Longvic sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription qui met à l'affiche 13 candidats. Un nombre d'impétrants supérieur à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 19 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour optimiser le nombre de participants.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Longvic comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste Xavier Richard Divers gauche Solène Lacroix-Samper Reconquête ! Tarja Fauvet Divers gauche Patricia Marc Nouvelle union populaire écologique et sociale Bruno Louis Ecologistes Valérie Grandet Les Républicains François Benredjem Ecologistes Yasmina Hamidi Droite souverainiste Julien Collenne Droite souverainiste Dominique-Alexandre Bourgois Rassemblement National Clément Van Melckebeke Divers gauche Fabienne Delorme Divers extrême gauche Fadila Khattabi Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Longvic : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Longvic seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la confiance des votants de cette agglomération à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 27.1% des voix au premier tour à Longvic, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et la finaliste perdante de l'élection de 2022 avaient obtenu 25.6% et 21.2% des votes. Le résultat national avait toutefois poussé les votants de Longvic à jeter leur dévolu sur un nouveau porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en réunissant 61.2% des suffrages face à Marine Le Pen (38.9%).