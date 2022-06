Résultat de la législative à Lunéville : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lunéville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lunéville ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France télévisions). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Lunéville dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors de la présidentielle 2022, à Lunéville, Marine Le Pen achevait la course en première position au 1er tour de l'élection avec 30,61% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,69%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 20,43% et Éric Zemmour avec 6,71%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Lunéville ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lunéville ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français combinée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine seraient susceptibles d'éloigner les électeurs de Lunéville (54300) des isoloirs. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 12 626 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 36,24% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 36,19% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter aux législatives à Lunéville ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2017, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 41,11% au premier tour au niveau de Lunéville. Le taux de participation était de 36,85% au round deux. 09:30 - Les données clés des législatives à Lunéville Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Lunéville sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Lunéville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lunéville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Lucy Georges Reconquête ! Barbara Bertozzi Bievelot Nouvelle union populaire écologique et sociale Monir Bouguerra Divers Rémi Thiriet Divers gauche Dominique Bilde Rassemblement National Corinne Maillot Ecologistes Thibault Bazin Les Républicains Rachel Thomas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Heilliette Divers extrême gauche Bertrand Ravailler Droite souverainiste Gregory Bihaki Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Lunéville : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Lunéville seront amenés à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31% des votes au premier tour à Lunéville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24% et 20% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Lunéville gratifiée de 51% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 49% des votes.