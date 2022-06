Résultat de la législative à Lutterbach : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Lutterbach dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lutterbach sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Lutterbach L'élection se déroule depuis ce matin à Lutterbach et il y a encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 16 impétrants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Lutterbach

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lutterbach comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hugo Tarantola Ecologistes Pascal Blum Ecologistes Mireille Karlen-Debève Régionaliste Romuald Lourenço Droite souverainiste Stephane Barth Ecologistes Pascal Beaussart Droite souverainiste Nathalie Mulot Divers extrême gauche Guillaume Sevin Divers droite Laurent Roth Régionaliste Sylvain Marcelli Reconquête ! Yvan Zill Divers centre Léonie Hebert Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne Gerhart Divers centre Christelle Ritz Rassemblement National Bruno Fuchs Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dimitri Breiner Divers

Législatives 2022 à Lutterbach : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Lutterbach (68460) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,2% des voix au premier tour à Lutterbach, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 25,7% et 19,9% des votes. Le choix des habitants de Lutterbach était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (56,0% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 44,0% des suffrages.