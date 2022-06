Résultat de la législative à Luynes : en direct

12/06/22 11:25

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33% des voix au premier tour à Luynes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 18% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Luynes gratifié de 65% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 35% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour remporter la majorité à l'hémicycle ? Quel candidat les 5 243 habitants de Luynes installeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?