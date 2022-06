Résultat de la législative à Maffliers : 2e tour en direct

Avec un score de 25,17% des suffrages au 1er tour à Maffliers, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e tour des élections législatives 2022. Son postulant a donc un poids aujourd'hui. Ce score est cependant à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 21,29%, 4,88%, 0,52% et 2,08% il y a deux mois. Soit un point de départ théorique de 28,77% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Maffliers.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Maffliers ?

Grâce à 26,38% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Maffliers le 12 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 25,17% et 24,14% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.