Résultat des législatives à Malansac : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est le moment de voter à Malansac pour les législatives

L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Malansac (56220). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,59% au premier tour et seulement 49,17% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Malansac cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 910 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,58% avaient participé à l'élection, contre une participation de 77,34% au deuxième tour, soit 1 478 personnes.