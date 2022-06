Dans les 2 bureaux de vote de Malansac, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 22,09% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les conversions des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,54% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 27,26% à Malansac pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Malansac ?

À Malansac, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 34,33% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,09%, puis, avec 21,41%, Marine Le Pen et enfin, à 4,42%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives à Malansac au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.