Résultat de la législative à Mametz : 2e tour en direct

En direct

18:45 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la commune ? La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 19,28% à Mametz avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Mametz, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés au 1er tour de la législative étaient pourtant de 13,55% il y a 7 jours. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium.

15:30 - À Mametz, la candidature Rassemblement National plébiscitée A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 32,64% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Mametz à l'occasion du 1er round des législatives dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 22,17% des voix. A la 3e place, la candidature Divers gauche recueille 17,12% des voix.

13:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Mametz Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 46,77% des personnes aptes à participer à une élection à Mametz avaient boudé les urnes. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1568 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,55% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,89% au premier tour, soit 1237 personnes.