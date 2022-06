Résultat de la législative à Marcheprime : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marcheprime sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Marcheprime ? Dans l'unique bureau de vote de Marcheprime, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 17,82% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,87% et 2,69% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 24,38% à Marcheprime pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Marcheprime ? Avec 29,86% des votes, au premier tour à Marcheprime, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 26,08%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,82% et Éric Zemmour à 6,11%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement infléchir cette donne lors des législatives dans la cité. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Marcheprime demeure la participation À Marcheprime, le taux d'abstention constituera un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,37% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 19,2% au premier tour. L'inflation qui grève le budget des ménages, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont en mesure de détourner l'attention des citoyens de Marcheprime (33380) de leur devoir civique. 11:30 - À Marcheprime, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives seront un élément fort Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 939 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les dernières législatives, sur les 3 569 inscrits sur les listes électorales à Marcheprime, 50,1% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 39,7% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les électeurs de Marcheprime ont jusqu'à 19 heures pour voter Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives à Marcheprime, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 12 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marcheprime comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Marc Morin Les Républicains Rémy Coste Divers extrême gauche Alexane Isnard Reconquête ! Hans Brustle Santini Ecologistes Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eric Richon Divers Christele Portelas Lepelletier Divers droite Veronique Rocchi Divers Alain Chauteau Divers gauche Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale Lydie Rivault Droite souverainiste Laurent Lamara Rassemblement National

Législatives 2022 à Marcheprime : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 4 939 citoyens de Marcheprime (33380) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Marcheprime. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 18% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en captant 50% des votes face à Marine Le Pen (50%).