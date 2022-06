Résultat de la législative à Mareil-sur-Mauldre : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Grâce à 41,02% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Mareil-sur-Mauldre au soir du 1er round des législatives dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Rassemblement National glane 13,75% des voix. La candidature Les Républicains obtient 13,38% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés.

Le niveau des électeurs du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera une des questions clés de ces élections législatives 2022 au niveau national. L'Insoumis avait obtenu 12,39% des suffrages à Mareil-sur-Mauldre dimanche dernier. Ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,51%, 5,13%, 1,44% et 0,9% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 18,98% à Mareil-sur-Mauldre pour ces légilsatives.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Mareil-sur-Mauldre. Au niveau de la 9ème circonscription des Yvelines, les 1352 habitants de Mareil-sur-Mauldre ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'établit à 61% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 9ème circonscription des Yvelines (532 non-votants). A l'échelle de la ville, Bruno Millienne a rassemblé 41% des votes. Il coiffe au poteau Laurent Morin (Rassemblement National) et Pauline Winocour Lefevre (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 14% et 13% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Mareil-sur-Mauldre. Les citoyens de 86 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 44% des suffrages au premier tour à Mareil-sur-Mauldre, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et Éric Zemmour avaient obtenu 13% et 12% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Mareil-sur-Mauldre avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 69% des suffrages, cédant par conséquent 31% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Quel candidat (ou candidate) les 1 721 habitants de Mareil-sur-Mauldre placeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?