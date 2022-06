Résultat des législatives à Mareil-sur-Mauldre - Election 2022 (78124) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de l' élection législative 2022 à Mareil-sur-Mauldre a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 9ème circonscription des Yvelines, les 1352 électeurs de Mareil-sur-Mauldre ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bruno Millienne a engrangé 41% des voix. Il devance Laurent Morin (Rassemblement National) et Pauline Winocour Lefevre (Les Républicains) qui décrochent 14% et 13% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription des Yvelines atteint 39%, ce qui représente 532 non-votants. Reste encore à savoir si les citoyens des 86 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Mareil-sur-Mauldre.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 44% des suffrages au premier tour à Mareil-sur-Mauldre, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et Éric Zemmour avaient obtenu 13% et 12% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Mareil-sur-Mauldre avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 69% des suffrages, cédant par conséquent 31% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Quel candidat (ou candidate) les 1 721 habitants de Mareil-sur-Mauldre placeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?