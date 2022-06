Résultat de la législative à Maromme : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maromme sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Maromme ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines se répéteront certainement à Maromme. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Maromme cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,24% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 25,21%, puis Jean-Luc Mélenchon à 23,6% et Éric Zemmour à 4,92%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Maromme demeure la participation À Maromme, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la présidentielle, 27,95% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 28,17% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine sont notamment en mesure de faire le jeu du camp de l'abstention à Maromme (76150). 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Maromme ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,43% au premier tour dans la commune à Maromme, contre un taux d'abstention de 51,63% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Maromme ? Au cas où vous tergiversez encore au sujet des 9 prétendants au premier tour dans la circonscription de Maromme, prenez le temps de réfléchir. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Maromme

Les élections législatives 2022 auront lieu à Maromme comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jennifer Jezequel Divers Alma Dufour Nouvelle union populaire écologique et sociale Djoudé Merabet Divers gauche Guillaume Pennelle Rassemblement National Olivier Roussel Divers droite Michaël Poret Divers Sira Sylla Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eve Froger Reconquête ! Frédéric Podguszer Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Maromme : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Maromme (76) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,24% des voix au premier tour à Maromme, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,21% et 23,60% des votes. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour grâce à 52,39% des suffrages face à Marine Le Pen (47,61%).