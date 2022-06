Résultat des législatives à Martigné-sur-Mayenne - Election 2022 (53470) [DEFINITIF]

Le résultat de la législative 2022 à Martigné-sur-Mayenne est dorénavant publié. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1326 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Mayenne habitant à Martigné-sur-Mayenne. Les électeurs des 98 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Martigné-sur-Mayenne ? Yannick Favennec a collecté 63% des voix à l'échelle de la ville. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 22% et 8% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 54% des électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Mayenne, ce qui représente 720 non-votants.

Les citoyens de Martigné-sur-Mayenne ( Mayenne ) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 43% des votes au premier tour à Martigné-sur-Mayenne. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 14% des suffrages. Le choix des administrés de Martigné-sur-Mayenne était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (69% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 31% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?