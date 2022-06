Résultat des législatives à Martigné-sur-Mayenne - Election 2022 (53470) [DEFINITIF]

13/06/22 01:33

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. L'étude des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 55,33% au premier tour dans la commune à Martigné-sur-Mayenne. La participation était de 46,46% pour le tour deux.

Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril à Martigné-sur-Mayenne avec 43,31% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 18,36%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,79% et Yannick Jadot à 5,17%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la ville. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces législatives, à Martigné-sur-Mayenne comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 13,79% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,17% et 2,74% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 21,7% pour le bloc de gauche dans la commune.

Les citoyens de Martigné-sur-Mayenne ( Mayenne ) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 43% des votes au premier tour à Martigné-sur-Mayenne. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 14% des suffrages. Le choix des administrés de Martigné-sur-Mayenne était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (69% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 31% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?