Résultat de la législative à Matha : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Matha sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Matha. En direct 18:10 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Matha la semaine passée Dans les 2 bureaux de vote de Matha, les voix qui avaient choisi la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés lors du premier tour seront sans doute décisives ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 13,31% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. À Matha, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,6%, 2,36%, 1,84% et 2,01% en avril. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 20,81% à Matha pour ces légilsatives. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Matha ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 27,57% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. Elle est suivie par les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent 26,06% et 13,31% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Matha aux législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? La semaine dernière, 43,76% des personnes aptes à voter à Matha s'étaient rendues dans l'isoloir. Au fil des dernières années, les 2241 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1712 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 68,85% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 68,4% au premier tour, ce qui représentait 1171 personnes. 10:30 - Le résultat final des élections législatives 2022 à Matha sera connu ce 19 juin ! La ville de Matha n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont en lice pour ce 2ème tour de l'élection législative à Matha. Découvrez l'élu dès 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Matha - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Matha aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Jean-Philippe Ardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nathalie Collard Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Matha - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Matha Jean-Philippe Ardouin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,53% 27,57% Nathalie Collard (Ballotage) Rassemblement National 22,30% 26,06% Gérald Dahan Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,07% 13,31% Fabrice Barusseau Divers gauche 9,85% 8,78% Bertrand Giraud Les Républicains 6,86% 6,58% Pierre Dietz Divers centre 4,66% 9,05% Maurice Pineau Reconquête ! 4,08% 4,12% Nathalie Raïssac-Jarrard Ecologistes 1,92% 2,06% Lorys Elmayan Ecologistes 1,48% 0,55% Lydia Bourhis Droite souverainiste 1,23% 0,55% Christian Wong Ecologistes 1,21% 0,69% Khamssa Rahmani Divers extrême gauche 0,58% 0,55% Philippe Riché Divers extrême gauche 0,22% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Matha Taux de participation 50,14% 43,76% Taux d'abstention 49,86% 56,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 2,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,53% Nombre de votants 42 205 750

Le résultat de la législative à Matha est tombé. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Matha. Les habitants de 138 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime. Jean-Philippe Ardouin a ainsi enregistré 28% des votes à l'échelle de la ville. Il précède Nathalie Collard (Rassemblement National) et Gérald Dahan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 26% et 13% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 44%, ce qui représente 750 votants.

Législatives 2022 à Matha : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 241 votants de Matha seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29,9% des votes au premier tour à Matha, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 29,1% et 14,6% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en rassemblant 51,4% des suffrages face à Emmanuel Macron (48,6%). Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée ?