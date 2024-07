Résultat des législatives 2024 aux Gonds (17100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la gauche aux Gonds ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, aux Gonds, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,05% des votes dans la commune. Une hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national aux Gonds L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 20 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit vainqueur aux Gonds ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final aux Gonds pour le bloc présidentiel au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives aux Gonds, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,9% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,36% pour Jean-Philippe Ardouin (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (54,10%). Jean-Philippe Ardouin remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score aux Gonds pour le RN ce dimanche ? Dimanche 30 juin 2024, les électeurs des Gonds ont placé en tête Stéphane Morin (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,58% des voix. Jean-Philippe Ardouin (Ensemble pour la République) et Fabrice Barusseau (Union de la gauche) suivaient grâce à 32,06% et 25,05% des votants. C'est aussi Stéphane Morin qui terminait sur la première marche dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 40,85%, devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation aux Gonds ? L'analyse des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 aux Gonds était de 26,93%, en dessous de 13 points de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 39,49% des inscrits sur les listes électorales des Gonds (17). L'abstention était de 37,75% en 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation aux Gonds peut-elle baisser au second tour des législatives 2024 ? Ce dimanche, lors des élections législatives aux Gonds, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention aux Gonds lors du premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,93%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,66% au premier tour. Au second tour, 44,82% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,43% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 17,75% au premier tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens des Gonds (17100).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi aux Gonds Comment les habitants des Gonds peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 11,61% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 128 habitants/km² et 41,2% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 794 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,86%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Gonds mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,71% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.