Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Villefranche (17770) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Saint-Hilaire-de-Villefranche, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 31,18% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a décollé en comparaison des 23,08% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Saint-Hilaire-de-Villefranche en 2 ans Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection, localement, comme au niveau national. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 21 points à Saint-Hilaire-de-Villefranche entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le score du Rassemblement national sera ainsi très commenté à l'échelle locale pour le second tour de cette élection 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore gagner à Saint-Hilaire-de-Villefranche ? A l'époque, aux législatives, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche, cumulant 19,87% des voix sur place, contre 23,08% pour Gérald Dahan (Nupes). Etonnament, le RN arrivera finalement à terminer devant lors de ces législatives, avec 50,49%, contre 49,51% pour le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle lors du second round.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici Stéphane Morin (Rassemblement National) a rassemblé 40,63% des voix à Saint-Hilaire-de-Villefranche dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de passer devant Fabrice Barusseau (Nouveau Front populaire) et Jean-Philippe Ardouin (Majorité présidentielle) avec respectivement 31,18% et 26,24% des électeurs. Stéphane Morin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 40,85%, devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Hilaire-de-Villefranche : quelle évolution ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au premier round des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Villefranche a diminué de 14 points, atteignant 34,03%. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 040 inscrits sur les listes électorales à Saint-Hilaire-de-Villefranche, 48,75% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 48,75% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre au 2e tour des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Villefranche ? Le niveau de participation constitue l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Villefranche était de 65,97%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,01% au premier tour et 44,57% au deuxième tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 030 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,61% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 77,38% au premier tour, soit 797 personnes.

17:29 - Saint-Hilaire-de-Villefranche aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Hilaire-de-Villefranche, le scrutin est en cours. Dotée de 725 logements pour 1 339 habitants, la densité de la ville est de 55 habitants/km². L'existence de 84 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,13% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,41% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 610,07 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, à Saint-Hilaire-de-Villefranche, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.