Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-des-Coteaux (17810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Que vont décider les supporters de gauche à Saint-Georges-des-Coteaux ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Georges-des-Coteaux, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,41% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 19,3% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La forte progression du RN à Saint-Georges-des-Coteaux Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette législative. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Georges-des-Coteaux entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes de nouveau déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection localement. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Saint-Georges-des-Coteaux, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives à l'époque à Saint-Georges-des-Coteaux, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 19,72% des votants ayant choisi son binôme, contre 30,82% pour Jean-Philippe Ardouin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 55,26%. Jean-Philippe Ardouin conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour D'après les projections des instituts de sondages dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de rafler entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'union de la gauche devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Avec 37,92% des votes, Stéphane Morin (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Georges-des-Coteaux, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. Jean-Philippe Ardouin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Fabrice Barusseau (Front populaire) suivaient en recevant 34,34% et 24,41% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Stéphane Morin accumulant cette fois 40,85%, devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Saint-Georges-des-Coteaux : forte participation aux élections législatives 2024 L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Dimanche dernier, 25,53% des électeurs de Saint-Georges-des-Coteaux n'ont pas fait leur devoir électoral au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 2 302 personnes en âge de voter à Saint-Georges-des-Coteaux, 39,18% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 39,17% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Georges-des-Coteaux, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives sera un élément déterminant L'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation à Saint-Georges-des-Coteaux pour le 1er tour des législatives 2024 était de 74,47%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,03% au premier tour et 52,95% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Georges-des-Coteaux ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 2 218 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,72% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 83,5% au premier tour, ce qui représentait 1 852 personnes. Les jeunes expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Georges-des-Coteaux ?

17:29 - Saint-Georges-des-Coteaux et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Saint-Georges-des-Coteaux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,79% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 42,33% de population active et une densité de population de 138 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,12%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 230 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,65%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-des-Coteaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,0% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.