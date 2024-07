Résultat des législatives 2024 à Nieul-lès-Saintes (17810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Nieul-lès-Saintes, que vont décider les électeurs du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,81% des suffrages à Nieul-lès-Saintes. Une poussée à affiner néanmoins avec les 16,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Nieul-lès-Saintes Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection des députés à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il est donc possible que le RN arrive vainqueur à Nieul-lès-Saintes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Nieul-lès-Saintes, comme lors des législatives 2022 ? Au début des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait aussi en première position à Nieul-lès-Saintes. Dans la commune, c'est Nathalie Collard qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,98%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 55,99%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,01%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Stéphane Morin (Rassemblement National) a obtenu 46,9% des votes à Nieul-lès-Saintes le 30 juin, pour le premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Jean-Philippe Ardouin (Ensemble !) et Fabrice Barusseau (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,1% et 19,81% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Stéphane Morin glanant cette fois 40,85%, devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Nieul-lès-Saintes : quelle évolution ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des élections passées ? Le premier round des législatives 2024 à Nieul-lès-Saintes a connu une participation de 69,42%, supérieure de 14 points à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 965 inscrits sur les listes électorales à Nieul-lès-Saintes, 55,75% étaient allés voter, contre une participation de 56,11% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Nieul-lès-Saintes, l'abstention peut-elle monter au second tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Nieul-lès-Saintes ? Le pourcentage d'abstention à Nieul-lès-Saintes lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,58%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,42% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,8% au premier tour et 51,41% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Nieul-lès-Saintes : un éclairage démographique Quel portrait faire de Nieul-lès-Saintes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 599 logements pour 1 239 habitants, la densité de la ville est de 58 hab/km². Ses 71 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 400 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,78% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 42,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 162,05 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Nieul-lès-Saintes, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.