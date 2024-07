Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-d'Angély (17400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:03 - Le Front populaire a l'avantage à Saint-Jean-d'Angély Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indice. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Jean-d'Angély, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 35,8% des votes dans la localité. Un chiffre qui a bondi de 12 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Jean-d'Angély La part des électeurs du RN sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections législatives. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en tête aux dernières législatives à Saint-Jean-d'Angély Ce premier verdict est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Avec 23,19% à Saint-Jean-d'Angély, le binôme La République en Marche était en revanche placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Charente-Maritime. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche (55,97% contre 44,03% pour Rassemblement National). Jean-Philippe Ardouin remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel verdict dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Saint-Jean-d'Angély ? A en croire les ultimes projections dévoilées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de sièges. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Jean-d'Angély ont préféré Fabrice Barusseau (Union de la gauche), à qui ils ont accordé 35,8% des votes. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Stéphane Morin (Rassemblement National) et Jean-Philippe Ardouin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 35,3% et 25,67% des votants. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Saint-Jean-d'Angély ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 3ème circonscription de la Charente-Maritime. Stéphane Morin y devançait ses adversaires, avec cette fois 40,85% devant Fabrice Barusseau avec 28,07% et Jean-Philippe Ardouin avec 27,88%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Jean-d'Angély : une participation inattendue ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette agglomération lors des élections antérieures ? Le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Jean-d'Angély a atteint 59,18%, dépassant de 13 points celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 46,21% des votants de Saint-Jean-d'Angély (17), contre un taux de participation de 47,45% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Jean-d'Angély, le score de la participation au 2e tour des législatives 2024 sera un élément important L'un des facteurs importants du scrutin législatif est indéniablement le taux d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Saint-Jean-d'Angély au 1er tour des législatives 2024 était de 40,82%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 5 493 personnes en âge de voter au sein de la ville, 33,82% étaient restées chez elles. L'abstention était de 35,51% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,42% au premier tour. Au deuxième tour, 59,05% des électeurs ne se sont pas déplacés. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait en effet ramener les électeurs de Saint-Jean-d'Angély dans les bureaux de vote.

17:29 - Saint-Jean-d'Angély : enjeux locaux et perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Saint-Jean-d'Angély est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 705 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 634 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 888 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (60,75%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 155 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1966,26 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,09%, annonçant une situation économique fragile. Saint-Jean-d'Angély manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.