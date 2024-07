Résultat des législatives 2024 à Saintes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Saintes

La composition démographique et socio-économique de Saintes définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 33,75% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (29,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 9 271 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,01%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (11,11%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saintes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,09% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.