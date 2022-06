En direct

18:44 - Le bloc LFI-PS-EELV pas si loin à Maureilhan Les électeurs de Maureilhan avaient offert 17,58% de leurs suffrages au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la première manche de la législative 2022. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,45%, 2,5%, 1,43% et 2% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total en théorie de 18,38% pour la Nupes.

15:30 - À Maureilhan, la candidature Rassemblement National plébiscitée D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Pour le premier round des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Maureilhan ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a amassé 44,01% des voix. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent respectivement 17,58% et 13,84% des votes.

13:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Maureilhan Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second round et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, lors des législatives, 39,52% des inscrits sur les listes électorales de Maureilhan avaient pris part au scrutin au second round, ce qui représentait 645 votants sur les 1790 personnes inscrites sur les listes électorales.