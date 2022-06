En direct

20:06 - Quel résultat aux législatives de Maureilhan pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,45% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Maureilhan il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,5% et 1,43% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 16,38% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Maureilhan, des sondages aussi parlants ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront probablement à Maureilhan ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or le président avait obtenu 16,6% des voix à Maureilhan, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du Front national accumulait 44,78% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,45% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Maureilhan L'une des clés du scrutin législatif sera l'ampleur de l'abstention à Maureilhan. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 78,55% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,0% au premier tour, soit 1 432 personnes. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid pourrait entre autres pousser les électeurs de Maureilhan à se désintéresser de l'élection.

11:30 - À Maureilhan quels étaient les chiffres de l'abstention à Maureilhan en 2017 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 223 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation s'était élevé à 45,71% au premier tour des votants de Maureilhan, contre une participation de 39,52% au deuxième round.