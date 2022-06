Résultat de la législative à Merdrignac : 2e tour en direct

Les électeurs de Merdrignac avaient offert 16,31% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour la première étape de l'élection législative 2022. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,84%, 3,0%, 2,33% et 2,2% en avril. Ce sont donc 21,37% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Merdrignac.

15:30 - La candidature Les Républicains plébiscitée au premier tour

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round, les habitants de Merdrignac ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a accumulé 46,9% des votes. Elle est suivie par les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent respectivement 16,4% et 16,31% des voix.