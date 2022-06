Résultat de la législative à Merdrignac : en direct

En direct

19:22 - Du côté de la Nupes, les 13,84% de Mélenchon à Merdrignac convoités Dans les 2 bureaux de vote de Merdrignac, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 13,84% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,0% et 2,33% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 19,17% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Merdrignac ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Merdrignac dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Merdrignac cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,46% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 30,01%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,84% et Valérie Pécresse à 4,9%. Le président-candidat se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - À Merdrignac, l'enjeu majeur de ces élections législatives demeure la participation L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Merdrignac. L'inflation qui plombe le budget des Français est notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Merdrignac (22230) de leur devoir civique. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,95% dans la localité. Le taux d'abstention était de 22,61% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Merdrignac, le score de la participation lors des élections législatives 2022 sera un élément fort L'observation des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes législatives, 40,74% des électeurs de Merdrignac avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 38,14% pour le deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.