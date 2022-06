Résultat de la législative à Mérignies : 2e tour en direct

Les inscrits de Mérignies avaient concédé 11,68% de leurs suffrages au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour la première manche de la législative 2022. Mais ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 9,69%, 4,3%, 1,37% et 1,19% le 10 avril. Ce sont donc 16,55% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Mérignies.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Mérignies ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont parfois tendance à dissimuler des réalités locales compliquées, comme par exemple à Mérignies. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 45,79% des votes dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour de la législative. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à 18,83% et 14,82% des suffrages.