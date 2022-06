En direct

19:35 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Mérignies ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Mérignies, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 9,69% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,3% et 1,37% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 15,36% à Mérignies pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Mérignies ? Le président-candidat avait obtenu 47,58% des voix à Mérignies, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait atteint 17,82% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 9,69% (contre 21,95%). Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives à Mérignies À Mérignies, l'un des facteurs importants des élections législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 84,91% dans la ville, contre un taux de participation de 84,08% au premier tour, c'est-à-dire 2 229 personnes. La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid-19 ainsi que ses répercussions en matière économique et sanitaire sont de nature à impacter la participation à Mérignies (59710).

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Mérignies aux élections législatives 2022 ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des élections passées ? A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 2 348 personnes en âge de voter à Mérignies, 46,98% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 42,33% au deuxième tour.