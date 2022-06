Résultat de la législative à Merville : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Merville dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Merville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:12 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Merville Pour ces élections législatives à Merville, les 4 bureaux de vote (de Salle Arpège à Salle Arpège) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 12 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Merville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Merville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Pascal Virgos Droite souverainiste Bruno Hontans Reconquête ! Jean-Christophe Cheronnet Les Républicains Jérôme Piques Régionaliste Sylvie Espagnolle Nouvelle union populaire écologique et sociale Michel Laserge Divers extrême gauche Julien Leonardelli Rassemblement National Jean-François Portarrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) Johanna Velo Ecologistes Alizée Mosdier Parti radical de gauche Anne Grieu Divers Laurence Gombert Divers gauche

Législatives 2022 à Merville : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Merville seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 26,8% des voix au premier tour à Merville. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 19,1% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 53,3% des suffrages face à Marine Le Pen (46,7%).