Résultat des législatives à Mettray - 2e tour élection 2022 (37390) [DEFINITIF]

19/06/22 20:28

Résultat 2e tour

L'élection législative s'achève à Mettray, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du second round. Les électeurs seront, en 2024, amenés à retourner dans les bureaux de vote : il s'agira de contribuer au résultat des élections européennes à Mettray . Au soir du second tour des législatives 2022, les citoyens de Mettray inscrits dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire ont penché pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention atteint 49.69% des citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription législative. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription, 54 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire. Sabine Thillaye a ainsi rassemblé 64.94% des voix dans la ville. Quant à elle, Ambre Louisin (Rassemblement National) obtient 35.06% des votes.

Résultat 1er tour

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Au moment des élections législatives de 2017, sur les 1797 inscrits sur les listes électorales à Mettray, 56,54% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,64% pour le second tour.

A l'occasion du premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Mettray ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 33,67% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Mettray, son candidat avait atteint 16,84% des suffrages il y a une semaine. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,43%, 5,01%, 1,9% et 2,28% il y a deux mois. Ce qui donnait un total qui aurait dû s'approcher de 23,62% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37,7% des votes au premier tour à Mettray, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien député européen avaient obtenu 20,1% et 14,4% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Mettray grâce à 67,4% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 32,6% des suffrages. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Mettray classeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?