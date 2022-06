Résultat de la législative à Mettray : en direct

12/06/22 17:06

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Lors des législatives de 2017, 49,36% des personnes en capacité de participer à une élection à Mettray avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 43,46% au second round.

Le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur essentiel du scrutin législatif à Mettray. L'inflation est par exemple capable de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Mettray. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 77,07% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 76,62% au premier tour, ce qui représentait 1 350 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37,7% des votes au premier tour à Mettray, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien député européen avaient obtenu 20,1% et 14,4% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Mettray grâce à 67,4% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 32,6% des suffrages. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Mettray classeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?