Résultat des législatives à Meucon : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est le moment de faire un choix à Meucon pour les élections législatives

À Meucon (56890), l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,29% au premier tour et seulement 45,98% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,1% au deuxième tour.