En direct

19:55 - Que vont décider les électeurs de gauche à Meucon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,41% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Meucon il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,23% et 1,68% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 23,32% à Meucon pour ces légilsatives.

16:30 - À Meucon, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Meucon ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 37,68% des votes, au premier round à Meucon cette fois, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 20,17%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,41% et Yannick Jadot à 6,23%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Meucon À Meucon, le taux de participation constituera incontestablement un facteur clé des élections législatives. La crainte d'une résurgence de la pandémie de covid serait par exemple capable de pousser les habitants de Meucon (56890) à se désintéresser de l'élection. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,1% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 16,76% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Meucon ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Au moment des élections législatives de 2017, 60,35% des personnes en capacité de voter à Meucon avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 50,59% pour le round deux.