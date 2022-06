Résultat de la législative à Meximieux : en direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Meximieux ?

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Meximieux, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,12% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 23,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,94% et Éric Zemmour à 6,82%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%.