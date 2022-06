Résultat de la législative à Meyrargues : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Meyrargues dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Meyrargues sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Meyrargues ? C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Meyrargues, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 2995 habitants de Meyrargues ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Meyrargues

Les élections législatives 2022 auront lieu à Meyrargues comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Catie Calbet Reconquête ! Alain Kavazian Ecologistes Michel Boulan Les Républicains Fabrice Bonin Droite souverainiste Emeline Coch Rassemblement National Hélène Le Cacheux Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Michon Ecologistes Anne Roche Divers extrême gauche Cédric Long Régionaliste Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Charlotte de Busschere Ecologistes Rémi Bourgarel Divers centre

Législatives 2022 à Meyrargues : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Meyrargues seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,37% des votes au premier tour à Meyrargues, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,53% et 20,86% des suffrages. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 52,31% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,69% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?