Résultat de la législative à Mézidon Vallée d'Auge : en direct

12/06/22 17:12

L'analyse des résultats des précédents scrutins est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 60,5% des électeurs de Mézidon Vallée d'Auge avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,22% pour le deuxième round. Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mézidon Vallée d'Auge, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,0% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 73,35% au premier tour, c'est-à-dire 5 291 personnes. Le conflit armé ukrainien et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence pourraient détourner l'attention des citoyens de Mézidon Vallée d'Auge (14140) de leur devoir civique.

Avec 35,25% des suffrages exprimés, au 1er round à Mézidon Vallée d'Auge, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,71%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,15% et Éric Zemmour à 5,68%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement bouleverser la situation et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,3% des voix au premier tour à Mézidon Vallée d'Auge, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,7% et 18,2% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Mézidon Vallée d'Auge grâce à 58,0% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 42,0% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les habitants de Mézidon Vallée d'Auge ( Calvados ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.